¡Todo claro! Benedetti, su adiós a América y el regreso a Colombia

La paciencia se habría terminado y ahora es momento de buscar nuevos caminos. Esa es, en resumen, la realidad de Nicolás Benedetti en América de México.

El colombiano aterrizó en el club en la temporada 2018/2019, procedente del Deportivo Cali, pero los problemas físicos lo han perseguido y no ha logrado afianzarse con ningún entrenador. Este año 2021 solo pudo disputar 14 partidos y marcar un gol. Por eso Solari habría sido el encargado de mostrarle la puerta de salida.



La buena noticia es que, a sus 24 años, tiene mercado. La mala, para algunos equipos colombianos, es que por ahora no hay ninguna posibilidad de verlo de regreso. Aunque se mencionó que Junior lo tendría en carpeta, desde su entorno se pudo confirmar que eso no es real. Tampoco el Cali de Dudamel, finalista de Liga, podría tenerlo en sus planes.



El atacante, según pudo confirmar FUTBOLRED, saldría en la próxima ventana de fichajes del América pero no cambiaría de Liga sino que se mantendría en México.



¿A dónde podría ir? Dos cubes habrían preguntado ya por sus servicios: Xolos de Tijuana, de los colombianos Brayan Angulo, Mauro Manotas y Christian Rivera, y el FC Juárez, donde actúa Fabián Castillo. El tema pasará por un acuerdo con América pues tiene contrato hasta diciembre de 2023.



Los próximos días darán más claridad del talentoso y joven mediocampista, que supo ser campeón con el Cali del 'Pecoso' Castro y ahora busca revancha en el fútbol 'manito'.