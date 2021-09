La mala noticia que dio Juventus sobre Cuadrado: ¿es para preocuparse?

Juan Guillermo Cuadrado fue, otra vez un jugador irreemplazable en la Selección Colombia, con la que jugó los tres partidos de las Eliminatorias a Catar 2022 en este mes de septiembre.

El antioqueño celebró los 5 puntos, 2 de visitante contra Bolivia y Paraguay y 3 contra Chile, este jueves en Barranquilla, pero su itinerario de regreso a Italia, donde era esperado para el duelo Napoli vs Juventus, sufrió una inesperada modificación.



Estaba previsto que Cuadrado y David Ospina viajaran directamente tras el final del duelo contra Chile para no perderse el duelo liguero, pero el DT de Juventus, Massimiliano Allegri, reveló que Cuadrado no pudo desplazarse por un problema de salud.



"Decidimos que los jugadores sudamericanos no jugarán contra Napoli porque estarán de regreso entre hoy y mañana. Cuadrado podría ser el único que podría jugar, pero desafortunadamente tiene una gastroenteritis y lamentablemente ni siquiera puede volver a Italia porque está en Colombia haciéndose unas pruebas médicas, con suerte volverá lo más pronto posible", explicó el DT en rueda de prensa.



De esta manera, Juventus pierde también a Dybala de cara a su primer duelo tras la salida de Cristiano Ronaldo con destino al Manchester United.



Se esperan noticias de la Selección Colombia sobre la evolución del cuadro médico de Cuadrado.