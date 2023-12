Sao Paulo se la juega por James: 'es gran jugador, nos dará alegrías'

Lo critican y es normal: juega poco, cuesta mucho, brilla en su país pero no en donde asumieron su ficha y lo pusieron a tope en lo físico.

Y aún así, desde la directiva de Sao Paulo le han dado un voto de confianza enorme al colombiano James Rodríguez.



“Cuando dice que el fútbol es dinámico, es verdad, no sabemos qué pasará, si mañana llega una oferta por algún jugador, si la oferta es buena, irrefutable, sucederá”, arrancó diciendo Julio Casares, presidente del club, en el videocast ‘Zona Mista do Hernan’.



“Como no juega parece que hay descontento, pero puedo dar fe porque siempre estoy en el CT, él va, entrena, es un gran profesional, no tengo ninguna duda que en el 2024. Se adaptará mejor al sistema táctico y a todo el país. Es un gran jugador y seguro que nos dará alegrías”, añadió, lleno de ilusión.



La queja de muchos contra el técnico Dorival para ser la misma del dirigente: “James necesita más minutos para adaptarse... llegó en un momento en el que el equipo estaba en una fase decisiva, adaptarse al sistema de juego del entrenador lleva tiempo", dijo.



Pero eso no debe preocupar, al menos en su opinión: "Creemos que en el Campeonato Paulista tendrá más oportunidades y más condiciones y luego, sí, en un nuevo formato, podrá ya habrá adquirido conocimiento del sistema táctico del entrenador”, detalló.



En cinco meses en Sao Paulo, el zurdo lleva 14 partidos (9 de titular) y las lesiones frecuentes han empezado a inquietar. De hecho, ficharon al paraguayo Damián Bobadilla, de 22 años y creativo brillante en Cerro Porteño, para tener opciones.



“Todos están comprometidos a ayudarnos, realmente creo que él ayudará, porque el calendario en Brasil es muy largo y muy difícil, no es posible jugar todos los partidos con el mismo equipo y entonces habrá espacio. Este sacrificio Eso pasa con todo el elenco y Dorival y el comité técnico tienen mucha de esa competencia”, concluyó Caseres.