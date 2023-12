Siguen críticas a James: Faustino Asprilla le pidió ‘que no joda más’

El volante colombiano James Rodríguez terminó la temporada con Sao Paulo en el fútbol de Brasil y aunque ha salido fuertes rumores que no continuaría, lo cierto es que ha recibido muchas críticas con respecto a su rendimiento en el cuadro tricolor.

Luego de las polémicas declaraciones del exfutbolista Luis Fabiano en el que mencionó que James es un problema y no ha superado las expectativas en Sao Paulo.



Ahora, el exfutbolista de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, aseguró en el programa de ESPN F360, que James Rodríguez debería irse a la MLS para tener más vacaciones que fútbol, siendo muy duro con el volante con respecto a su futuro en Sao Paulo.



“Que se vaya a la MLS, juega tres meses y después tiene seis meses de vacaciones, que no joda más, le pagan lo mismo, aunque no lo estoy retirando”, dijo el ‘Tino’ Asprilla.



Momento polémico: ¿James Rodríguez debe irse de Sao Paulo?



"James debería irse para la MLS" @TinoasprillaH



¿Estás de acuerdo con el 'Tino'?



— ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) December 20, 2023



​Por ahora, aún no se sabe qué pasará con James Rodríguez en Sao Paulo y aunque el técnico Dorival Junior busca hacerle un hueco en la plantilla el otro año, lo cierto es que aún no se sabe si será titular y esa es una de las exigencias del volante para continuar en Brasil.



Sin embargo, también cabe mencionar que los rumores de una salida ha aumentado y hay equipos como Boca Juniors que se han interesado abiertamente en tener un jugador de su calidad.