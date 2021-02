Libre de toda culpa: gran noticia para el ‘Indio’ Ramírez en Brasil

Los problemas judiciales que ha tenido Juan Pablo Ramírez en el fútbol brasileño parecen haber llegado a su fin.



El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil archivó este jueves por falta de pruebas la denuncia contra el centrocampista colombiano, por un supuesto acto de injuria racial contra el jugador del Flamengo Gerson.



El juez instructor del caso, Mauricio Fonseca, indicó que Gerson y sus compañeros Bruno Henrique y Natan, citados como testigos, "no comparecieron al Tribunal ni tampoco manifestaron su interés en declarar por videoconferencia".

En ese sentido, "sin autos que comprueben los hechos y su materialidad" y solo con la "palabra aislada de Gerson, que fue considerada por el colegiado, pero que por sí sola no autoriza la continuidad de la denuncia", el STJD decidió archivar el caso ocurrido el 20 de diciembre.



El Flamengo de Gerson derrotó por 4-3 al Bahía del 'Indio'. En una de las tantas discusiones que se dieron durante el partido jugado en el estadio Maracaná, Gerson acusó al creativo colombiano de decirle despectivamente "cállate negro", situación que llevó al exjugador de la Roma a presentar la denuncia ante la Policía.



Ramírez, que estuvo separado del Bahía durante unos días por esa situación, grabó un vídeo en el que negó las acusaciones y llegó a acusar a Bruno Henrique de un supuesto acto xenófobo después de haberlo llamado "gringo de mierda" tras el incidente con Gerson.



En la comisaría de Río de Janeiro donde Gerson presentó la denuncia un día después del incidente, Bruno Henrique y Natan declararon que no escucharon al colombiano proferir el insulto con las palabras citadas por su compañero.



No obstante, la Policía concluyó la semana pasada las investigaciones, vio indicios de crimen racial de Ramírez contra Gerson, remitió la denuncia al Ministerio Público, que determinará si la acepta o no para continuar el proceso en la esfera civil, independiente de que haya sido archivado en la deportiva.



Tras el concepto de la Policía Civil y antes de la decisión de este jueves del STJD, el Bahía, uno de los clubes abanderados en la lucha contra la discriminación en el Brasil, emitió un comunicado en el que respaldaba a su jugador después de "haberse pasado un mes sin que se aportasen más pruebas" a la denuncia.