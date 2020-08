¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Juventus?: Cuadrado responde

Juventus comenzó la pretemporada bajo el mando de Andrea Pirlo y se pone a tope físicamente para defender el título de la Serie A, y asimismo, ser uno de los protagonistas de la próxima edición de la Champions League.

Una de las figuras que tiene el equipo de Turín es Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano que fue protagonista con el equipo bianconeri en la temporada anterior, habló con ESPN sobre su nuevo entrenador, y sus objetivos para la temporada que está por comenzar:



"Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. Cuando me toque el turno seguramente le manifestaré donde me siento mucho más cómodo... Esperemos que eso que sabe y lo buen jugador que fue, pueda aportarlo al equipo y que podamos conseguir muchos títulos juntos".



“Fue un año lleno de muchas bendiciones, este año siempre son nuevos sueños, propósitos y es apuntar a la Champions League que tanto tiempo que hemos intentado y no hemos podido, espero sea un buen comienzo con la ayuda de Dios”, afirmó el jugador de la Selección Colombia en el programa Nexo.



Además, Cuadrado se refirió a la salida de Lionel Messi del Barcelona, asegurando que ve difícil que el astro argentino llegue a Juventus para conformar un poderoso ataque con Cristiano Ronaldo: "No me lo imagino, para nada. La verdad que no.", y añadió: "Igual cuando Cristiano, mucha gente no creía y de repente llegó (risas)". Sin embargo, el antioqueño dejó claro que la posible llegada del '10' de la celeste a la Serie A "le daría un estatus altísimo", a esta competencia.

Finalmente, el cafetero de 32 años recordó el momento en el que estuvo en la carpeta del Barcelona cuando jugaba en la Fiorentina: "Era como al posibilidad más cercana, vi que llegó al oferta, pero no se dio. Esa fue la voluntad de Dios", finalizó.