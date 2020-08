La tremenda oferta que pondría Manchester City para llevarse a Messi

Aunque Messi sigue sin pronunciarse, Manchester City ya estaría pensando la oferta que le haría a Barcelona para llevarse al delantero argentino, quien podría no seguir en el club.

Aún no es claro cómo será la salida de Lionel, si es que finalmente decide irse. Mientras que algunos aseguran que se podría ir gratis, otros señalan que no es así y que su traspaso costaría cerca de 700 millones de euros.

Sea como sea, Manchester ya estaría pensando una primera oferta por el argentino. La información es publicada por Sport, medio catalán, que asegura que el club inglés está dispuesto a ofrecer tres jugadores más 100 millones de euros.

La cifra la haría para no traspasar el FairPlay financiero, pues el club ya estuvo cerca de perder la oportunidad de jugar la Champions por traspasar las reglas financieras y de contratos.

Los tres jugadores que pondría sobre la mesa son Eric Garcia, Bernardo Silva y Gabriel Jesús. Sobre el primero no hay lío porque es un jugador que se irá gratis en junio de 2021 y no le renovarán. El atacante portugués costó cerca de 50 millones de euros, tiene 26 años y un contrato hasta 2025; su salida sería porque ocupa una posición similar a la de Messi y si llega el argentino perdería oportunidad de jugar. Y el delantero brasileño fue una de las grandes apuestas de Pep hace unos años y aunque ha tenido impresionantes actuaciones, su fútbol no ha terminado de convencer y en Barcelona sí les interesa contar con él.

Este sería uno de los movimientos que haría el equipo inglés para llevarse a Messi, aunque todo alrededor de su posible salida continúa siendo una incógnita.