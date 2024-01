Juanfer Quintero explotó ante la pérdida de tiempo: 'No es justo'

El inicio de la temporada en el fútbol argentino para el volante colombiano Juan Fernando Quintero, estuvo marcado por una derrota en condición de local. Además de Juanfer, Roger Martínez y Johan Carbonero también estuvieron en cancha.



Quintero fue uno de los jugadores que más molesto se vio ante la actitud y pérdida de tiempo por parte de los jugadores de Unión Santa Fe, que sumaron sus primeros tres puntos gracias a una anotación de Joaquín Mosqueira al minuto 13.

Según mencionó el cafetero, “Lo que diga no vale, creo que hicieron mucho tiempo, no sé cuanto tiempo tenía que reponer el arbitro”.



Tras la anotación del club visitante, el juego estuvo cortado y no tenía la continuidad que Racing Club buscaba para empatar el duelo. “Tenemos que dar un ejemplo, yo creo que empieza por eso. Tenemos que ser correctos con los colegas, se lo dije al arquero que estaba encalambrado y después hacia cinco saques en 3/4 de cancha”, agregó Quintero.



Finalmente mencionó que además de la pérdida de tiempo, el estado del césped en el estadio Presidente Perón dificultó la continuidad del juego. “No es disculpa. Nos hacen un gol, se cierran todo el partido y a nosotros nos costó entrar y tener esa profundidad. Del resto del partido no diré nada más, intentamos y al final no se nos dio”,