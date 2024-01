Periodista afirmó que Jürgen Klopp sufre de una enfermedad terminal

Las palabras de Jürgen Klopp respecto a su salida del banquillo de los reeds ha sorprendido tanto a los hinchas como a los amantes del fútbol, quienes han visto por más de siete temporadas al estratega comandando al equipo rojo.



“Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien", afirmó el entrenador del colombiano Luis Díaz, confirmando su salida a final de la temporada.

Ante el acontecimiento que le dio la vuelta al mundo, un periodista uruguayo cometió un error al afirmar que el estratega sufre de una enfermedad terminal, lo cual no es verdad y todo se trata de una confusión.



De acuerdo a las palabras del comunicador mencionadas al aire en la televisión de su país, “Los médicos le diagnosticaron cáncer de páncreas y le han dado un año más de vida, esto hizo que el técnico renunciara".



No obstante, la persona quien realmente sufre de ficha enfermedad es Sven-Göran Eriksson, un ex entrenador con quien Klopp se solidarizó hace algunos meses, por lo que todo se trató de un error y confusión por parte del presentador de televisión.