Juanfer destacó la labor de Racing y elogió a Marcelo Gallardo

Juan Fernando Quintero vive un buen presente en Racing Club de Argentina. El colombiano ha sido clave para Gustavo Costas en la titular y el volante ha demostrado su categoría con grandes rendimientos.



Pues bien, el mediocampista dialogó con ESPN y allí se refirió a su actualidad con el club, la victoria en el clásico de Avellaneda y sus objetivos en la presente campaña.



"Somos un grupo y el entrenador no da una gran confianza dentro del campo. Nosotros nos enfocamos en todo como un grupo, es fantástico. Estamos todos compenetrados dentro del campo", señaló sobre el plantel de la ‘Academia’.

Y agregó: "Gustavo me da libertad a la hora de crear con los espacios que deja el rival y así ser importante para el equipo. Para mí, la movilidad de los hombres de adelante es muy importante. Cuando dicen que no corro. Hay que saber correr la cancha y ubicarse en la cancha".



Acerca de su estado físico de cara al clásico mencionó: "Tuve un estiramiento del colateral. Me dieron dos o tres semanas, pero el trabajo que hicimos en la semana, más las ganas de jugar el clásico, lo hizo posible. Hice todo para estar y me saqué esa espinita del partido anterior. Al principio me molestó un poquito, pero la adrenalina del encuentro hizo que todo se fuera”.



Por su parte, se refirió a su entrenador y la idea que tiene en el equipo: "Sabemos que el profe es muy pasional, es hincha de Racing y se le escapa un poco algunas veces. El equipo siempre es muy intenso, estamos bien replegados y a raíz de eso, nos hacemos fuertes. En lo ofensivos, los movimientos son bien marcados con volantes con llegada. El ataque al espacio de los carrileros es fundamental y cada vez lo estamos haciendo mejor".



Por otro lado, habló de los objetivos para este 2024: "Tenemos claro que queremos darle una satisfacción a nuestros hinchas. Si seguimos esta línea, le vamos a dar una alegría a los hinchas en este semestre".



Finalmente, habló de Marcelo Gallardo y aseguró que es un padre para él: “No tiene comparación. Para mi es una persona que marcó mi vida, mi fútbol, no tiene comparación, ya nos volveremos a ver. Gallardo es mi amigo, eso no cabe dudas, ni siquiera es mi amigo, es como mi padre, porque mi hija le dice abuelo. Cuando él fue a Colombia, se levantaba todas las mañanas con mi hija, iban a ver los animales, les daban comida. Entonces mi hija se iba con él y ella pregunta siempre por él, por su abuelo. Es familia realmente”.