Juan Carlos Osorio le diría sí a volver a dirigir a selección mexicana

México quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 al no poder avanzar de fase de grupos y, luego de nueve Mundiales, no clasificar a octavos de final, algo que no pasaba desde 1978.



Ese descalabro histórico provocó la renuncia de Gerardo el ‘Tata’ Martino como entrenador de la selección mexicana, pues su contrato terminaba cuando acabara la participación en la Copa del Mundo 2022.



Es así que la prensa mexicana ha comenzado a especular sobre los candidatos a entrenador de México para el próximo proceso, teniendo en cuenta que el país azteca ya tiene garantizada su presencia en la Copa del Mundo 2026, pues será una de las sedes junto a Estados Unidos y Canadá.



En medio de la búsqueda de entrenadores, en ‘Fútbol Picante’ aprovecharon que uno de sus panelistas invitados es Juan Carlos Osorio. El técnico colombiano tuvo una destacada actuación en el proceso al Mundial 2018, pero decidió irse y luego ha mostrado arrepentimiento de esa decisión.



Así, en el programa de ESPN México, el reconocido periodista José Ramón Fernández le preguntó a Osorio si estaría dispuesto a dirigir nuevamente a México, si recibiera una propuesta oficial. El DT colombiano no lo dudó.



“Sí Señor. Yo creo que México es una nación futbolera y la Selección Mexicana de Fútbol es una gran selección para dirigir. Me parece que no solamente yo, sino todos los técnicos mexicanos, y con mayor razón por ser de su propio país, deben de aspirar y tener como objetivo dirigir a esa gran selección”, respondió Osorio.