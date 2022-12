Primer descabezado en Mundial: Gerardo Martino renunció a México

México ganó a Arabia Saudita, pero terminó eliminado del Mundial Qatar 2022 tras quedarse sin opciones en el grupo C por gol diferencia, necesitando de un milagro, pues su nivel nunca fue el mejor en las dos primeras jornadas contra Polonia y Argentina.







Por ello, después de la temprana eliminación y frustración de no llegar al anhelado quinto partido de un Mundial, Gerardo Martino sorprendió en conferencia de prensa al anunciar su renuncia al cargo como técnico de México, asumiendo toda la responsabilidad por el bajo nivel del equipo.



"Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer. Mi contrato se terminó cuando el árbitro pitó el final", reconoció Gerardo 'Tata' Martino.



De esta manera, el argentino decidió no continuar tras la fuerte eliminación, dejando una floja impresión en su estilo de juego desde su llegada al seleccionado mexicano.



Martino llegó a México en el año 2018 donde comenzó el proceso de los mexicanos hacia el Mundial de Qatar 2022, clasificándolo, pero dejando muchas dudas, además, de haber apartado jugadores como Chicharito Hernández y otros referentes.



Durante su estadía como técnico de México, 'Tata' dirigió 64 partidos, ganando 39 partidos, empatando 13 y perdiendo 12. Además, logró un título que fue la Copa Oro del 2019, aunque el objetivo era el Mundial y pasar de fase de grupos.





