Sorpresa: ofrecen a Osorio y a Reinaldo Rueda a este club brasileño

El fútbol brasileño se alista a una nueva temporada del Brasileirão y, como siempre, los equipos se alistan para formar grandes planteles, dirigidos por reconocidos directores técnicos. En abril se juega el torneo nacional, así que por estas fechas se preparan compitiendo en los torneos estaduales.



Así, uno de los equipos que busca técnico es el Botafogo, de Rio de Janeiro. El principal candidato del ‘Fogão’ es el portugués Luis Castro, quien actualmente está en el Al-Duhail de Catar, y fue reconocido por su trabajo en Shakhtar Donetsk, de Ucrania.



Sin embargo, desde Brasil se informa sobre las hojas de vida de otros entrenadores que han llegado a las oficinas del Botafogo. Allí sorprende ver los nombres de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.



Ambos entrenadores colombianos se atraviesan a una larga lista de técnicos argentinos, como Hernán Crespo, Eduardo Berizzo, Gabriel Heinze o Sebastián Beccacece.



Actualmente, Rueda dirige a la Selección Colombia y debe dirigir los partidos contra Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que se jugarán en marzo; aunque si no clasifica a la Copa del Mundo, se quedará sin trabajo y podría estar preparando su futuro.



Por su parte, Osorio trabaja en América de Cali y no goza de una buena campaña. Aunque no es raro que el entrenador se ofrezca a otras partes mientras tiene un trabajo, o colegas suyos están en el puesto, no deja de sorprender que mande una hoja de vida estando en el equipo escarlata.