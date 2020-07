Sentida y emotiva despedida del 'Cucho' en Mallorca: ¿va a la Premier?

Juan Camilo ‘Cucho' Hernández terminó su contrato de préstamo con Mallorca y se despidió del club español, que descendió a la segunda de España.



El colombiano, entre su sentido y emotivo mensaje, agradeció por su paso por Mallorca y dejó a la vista un posible regreso en un futuro.

“Ultima foto con este enorme equipo que se volvió una familia para mi. Agradecido con cada uno de mis compañeros, con el cuerpo técnico, directivos y demás personas que hacen un trabajo silencioso excepcional por hacerme sentir uno más desde el primer día", empezó diciendo en su publicación.

A la afición decirles que no tengo palabras por las muestras de cariño sin aún así haber conseguido el objetivo. Los llevaré siempre dentro de mi y espero que no sea un adiós si no un hasta luego. #JuntsSomMillors ❤️ pic.twitter.com/lrmpSJAgAf — Juan C. Hernández (@cucho1099) July 19, 2020

El colombiano jugó 24 partidos con el club español y marcó cinco goles, dejando un buen recuerdo con el equipo que no logró mantener la categoría.



“A la afición decirles que no tengo palabras por las muestras de cariño sin aún así haber conseguido el objetivo. Los llevaré siempre dentro de mi y espero que no sea un adiós si no un hasta luego", finalizó el delantero.



Recordemos que el Watford de Inglaterra es el dueño del pase del atacante colombiano. Habrá que esperar el desenlace del futuro de Hernández, a ver si por fin logra ir a la Premier League con su actual equipo o tendría otro préstamo.