Campuzano y su elección para las finales de Liga: ¿Pereira o Millos?

Jorman Campuzano partió al fútbol turco, donde ya ha sumado minutos con el Giresunspor, reportándose hace unos duelos con gol. El colombiano salió de Boca Juniors, en busca de nuevos rumbos.

Hace unos meses, se hablaba de su retorno a Colombia, ante una situación familiar que lo tenía en vilo. Pese a esto, continuó en Argentina, perdiendo regularidad y gestándose su salida. El volante habló con El Vbar de Caracol Radio, acerca del momento que vivió hace un tiempo, complicando su carrera “Cuando estuve en Argentina y mi papá estaba grave, en Boca me dijeron que estaba la opción de estar cerca de él, pusieron todo a disposición, pero debía entender el esfuerzo del club. Hablé con algunos clubes colombianos, sin dar nombres. No se dieron las cosas, pero estoy feliz acá, es lo importante”.



Agregó sobre las finales de Liga BetPlay, hablando de cuál es el club al que le hará fuerza “Fue una sorpresa que Nacional quedara fuera. Todos lo saben que yo soy mucho de apoyar a Millonarios, me dio la chance. Luego viene Nacional, ahí cambió mi vida, pero siempre apoyo al Pereira, soy ‘enfermo’ a que logren algún día algo importante. Veo una competencia sana, con sorpresas. Todo está parejo y nada escrito, seguiré viendo el fútbol colombiano”.