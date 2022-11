Marco Pérez feliz en Águilas: 'Destaco la humildad y unión del equipo’

Águilas Doradas está haciendo su mejor campaña en los últimos años, junto a Leonel Álvarez, los del oriente antioqueño ganaron los dos primeros partidos del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022, están cerca de los puestos para la Copa Sudamericana y tiene un mano a mano frente al DIM que, de ganarlo, podría estar muy cerca de ser finalista por primera vez en su historia.



Marco Pérez, goleador dorado con 8 tantos está viviendo un momento especial y espera que el equipo lo logre coronar bordando la primera estrella en el escudo.



“Estamos contentos por el resultado, en lo personal estoy muy feliz por el gol. Logramos una victoria en una plaza difícil, ya pensaremos en lo que es Medellín y debemos planificar ese partido de la mejor manera”, indicó.



Sobre lo que valora del grupo, Pérez comentó que “destaco la humildad, la unión del grupo y el respaldo a los compañeros, es lo que nos tiene aquí peleando cosas importantes”.



Finalmente, habló sobre su momento del equipo y cómo encarar cada partido de los que vienen. “Contento porque también hemos ganado de local, hay que pasar la página y pensar en el próximo rival. Marcar da la confianza y me sirve mucho para lo que se viene. Tenemos el punto invisible, no nos podemos confiar, esto no es como empieza, sino como termina. Hay que jugar cada partido como una final”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8