¿Al fútbol internacional? Jorge Luis Pinto, listo para volver al ruedo

Jorge Luis Pinto está listo para volver al ruedo, tras una accidentada salida del Deportivo Cali, del que se despidió cuando quisieron imponerle a Luis 'Chino' Sandoval.

El veterano entrenador ha pasado varios meses a la espera de una oportunidad, que de nuevo lo llevaría al fútbol internacional.



A sus 71 años podría regresar al fútbol de Perú, donde fue campeón con Alianza Lima en 1997 y 1999 y donde es una figura muy respetada.



Según él mismo, ya estarían adelantados algunos contactos con Melgar, que lo tendría en la baraja ahora que debe reemplazar al argentino Pablo de Muner, despedido por los malos resultados en el medio local y la reciente eliminación de la Copa Libertadores.

​

Aquí el momento dónde Jorge Luis Pinto confirma un acercamiento de Melgar.



Puntos importantes. La entrevista es de hace casi una semana. Menciona que ya ha rechazado algunas propuestas.



"Se presentó un contacto con Perú, Melgar"



📝: @elmarcadortv pic.twitter.com/1wQTIDhC6K — Jorge Diaz Orihuela 🎙️ (@jdiazorihuela) March 4, 2024

"No tengo afán. No quiero dirigir un equipo solo para competir, sino que quiero un equipo para ir a ganar. A estas alturas no me interesa ganar en dinero aunque es algo que nos gusta, sino que quiero ganar en fútbol", aseguró en entrevista con El Marcador.



A sus 71 años espera a una decisión del club para embarcarse, como dice, en un proyecto ganador.