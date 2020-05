El reclamo de equipo europeo a River por no pagar el pase de Carrascal

Jorge Carrascal es una de la joyas que actualmente tiene River Plate en su plantilla, las destacadas actuaciones del colombiano en el Suramericano Sub-20 con la Selección Colombia, sumado a los minutos que le ha dado Gallardo en Copa Libertadores y Superliga, lo han puesto en el radar del fútbol europeo. Equipos como Fiorentina, Besiktas y Juventus han mostrado gran interés por el cartagenero, quien estaría dispuesto a dar el salto a Europa por segunda vez.

En su primera ida al viejo continente, Carrascal hizo parte del Sevilla Atlético y del Karpaty Lviv de Ucrania, equipo que en las últimas horas le ha reclamado a River Plate por la falta de pago de las cuotas acordadas por el traspaso del jugador.



El medio argentino TNT Sports aseguró en uno de sus programas, que el club ucraniano reclama a River el pago del jugador, afirmando que ni siquiera se ha cancelado la deuda del préstamo: “Era un préstamo de un año a 500 mil euros, luego River compró el 90 por ciento del pase en dos millones y medio de euros, esa es al cifra que dividida en dos cuotas no han pagado ninguna y ahí viene el reclamo del equipo europeo”, precisó el medio.



Para finalizar, el periodista encargado de cubrir River Plate, señaló: “Hablé con un dirigente del club y me dijeron que no es así lo del préstamo, pero que sí están atrasados en el pago del pase de Jorge Carrascal”.