Jhon Vásquez fue presentado oficialmente en el fútbol brasileño

Tras varios días de negociaciones y de no estar en la convocatoria para el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Melgar de Perú; el cartagenero Jhon Freduar Vásquez Anaya fue oficializado en la tarde de este jueves como nuevo jugador del Ceará Sporting Club de Brasil, club en el que milita otro colombiano, John Stiven Mendoza.

De esta forma lo comunicó el club de la ciudad de Fortaleza, en sus redes sociales: “¡Jhon Vásquez es del Vozão! El delantero colombiano llega para reforzar el Alvinegro hasta diciembre del 2023. ¡Bienvenido Jhon!”



Vásquez llegó al Deportivo Cali a principios del 2020 y durante su estancia en la institución azucarera siempre fue protagonista. En total jugó 92 partidos y marcó 14 anotaciones, una de ellas en el título conseguido contra Deportes Tolima en el mes de diciembre pasado.



Sobre su llegada el delantero dijo que es “un buen equipo, actualmente también está peleando en Copa Sudamericana, he venido desempeñando un buen papel en el campeonato brasilero, por ahí está Steven Mendoza y también estuvo Yony González, que me han dado buena referencia de la institución y vamos entonces con la mayor ilusión”.



También le dejó un mensaje al aficionado azucarero: “a la hinchada muchas gracias la verdad, por el apoyo que me mostraron algunos hinchas en las buenas y las malas, siempre agradecido con el Deportivo Cali, los directivos e hinchas; mi gratitud y mejores deseos para la institución y simplemente gracias a todos”



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15