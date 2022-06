‘Kun’ Agüero insultó a reconocido árbitro que tuvo líos con Argentina

No hay partido de Copa Libertadores en el que no haya polémica, mucho menos si hay un cruce entre argentinos y brasileños. Este tipo de duelos llaman la atención no solo en Sudamérica sino en el mundo futbolero.



Justamente esta semana jugaron Corinthians y Boca Juniors en el duelo de ida de los octavos de final del certamen continental. Aunque todo terminó igualado a cero, las acciones discutidas no faltaron.

Sobre los 39 minutos, el juez Roberto Tobar sancionó pena máxima en favor del Timao, que por cierto oficiaba como local, luego de que Marcos Rojo le metiera un manotazo a Gustavo Mantuan dentro del área.



La situación fue bastante discutida en redes, más allá de que Agustín Rossi terminará atajándole el cobro a Roger Guedes. Precisamente Sergio Agüero, exfutbolista y ahora dedicado a los streams, reaccionó a la jugada puntual. ¡Estalló de furia contra el colegiado chileno!



“¿Pero qué hacés, árbitro? Este árbitro es un forro (tonto/despreciable), ahora que lo puedo decir porque ya no juego más”, dijo en un primer momento.



Tras esto reveló que Tobar tenía algo en contra de la Albiceleste y el mismo Rojo: “Siempre que nos dirigió con Argentina fue un pedazo de salame (tonto). Total a mí no me puede decir nada, pero es un forro. A Marcos Rojo lo tiene cruzado también porque con la Selección le dijo de todo una vez”.



Como era de esperarse, el clip del video se viralizó rápidamente en redes sociales y varios usuarios, no solo argentinos sino de todo el continente, concordaron con el ‘Kun’.



Vea acá lo ocurrido: