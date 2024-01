¿Se queda en Aston Villa? Jhon Jader Durán aclaró su futuro

Después de un intenso final de año en donde Aston Villa jugó 10 partidos, el cuadro Villano le dio vacaciones de una semana a su plantilla y es por ello que Jhon Jader Durán aprovechó para viajar a Colombia.



El futbolista se encuentra en Envigado para visitar a su familia y en tierras nacionales dio una actualización de su futuro.



“Tengo la cabeza en Aston Villa, trabajando allí y que sea lo que dios quiera”, dijo el atacante en diálogo con Win Sports.

Por su parte, no quiso tocar el tema de las ofertas de Chelsea y Milan “no estoy al tanto, no sé de esas cosas. No me mantengo en redes sociales y alejado de ese tipo de esas noticias”.



No obstante, se refirió a la importancia de estar en el radar de los Blues y de los Rossoneros: “Chelsea es un equipo grande, si el interés está, es un paso muy importante que te vean clubes de ese tamaño. El Milan es un club grande, han pasado muchas estrellas y es importante en el mundo”.



Finalmente, se refirió a la Selección Colombia: “Estoy feliz de estar en el radar, de estar en esta nueva generación. La presión de ser el delantero no es un factor”.