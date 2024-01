Gamero se ilusiona con Falcao en Millonarios: ‘Ojalá algún día se dé”

Millonarios en las últimas horas concedió una rueda de prensa con motivo de la presentación de un nuevo patrocinador y en la misma estuvieron Enrique Camacho y el técnico Alberto Gamero.



El estratega Embajador habló del proyecto de 2024 y enfatizó en un posible arribo del delantero, Falcao García, con quien viene soñando el albiazul desde hace un tiempo.



El samario afirmó que el atacante, actualmente en Rayo Vallecano, siempre será bienvenido en los bogotanos debido a su categoría y recorrido.

"Falcao García ha sonado. El doctor Serpa me parece que tiene una buena relación con él y ojalá que algún día se dé la oportunidad", comentó de entrada el técnico dejando abierta la posibilidad de la llegada de Falcao en cualquier momento.



Y agregó: "Aquí nosotros en el momento que exista la posibilidad y se de todo, las puertas están abiertas para este tipo de futbolistas".



Por su parte, Gamero se refirió al mercado de Millonarios en 2024 y explicó cómo se moverán en lo queda de la ventana de transferencias.



“Precisamente, cuando se me acercó le presidente, me estaba comunicando de algo, que se había hablado algo de un extremo muy bueno, yo hablé con él, el presidente ha hablado con él, el doctor Serpa habló con él, pero el empresario dice que no lo trae para Colombia”, dijo el samario.



Y concluyó su intervención diciendo: "Créanme que la junta directiva y de parte mía siempre está el interés de que traigamos jugadores”.