Vidal y su sorpresiva reacción a salida de Lucas González de América

América de Cali tiró la bomba a falta de pocos días para el inicio de la Liga Betplay. El cuadro escarlata decidió rescindir a Lucas González, quien dejó el club de forma inmediata por distintos motivos.



Ante esto las reacciones no se tardaron de llegar y destacó la de Arturo Vidal, mediocampista que viene siguiendo el equipo colombiano desde hace unos días.



El volante chileno se mostró sorprendido con la salida del técnico durante su directo en Twitch y estuvo preguntando a sus seguidores sobre si era real la posibilidad de la llegada de Ricardo Gareca.

Inicialmente una mujer que acompañaba al chileno durante su transmisión le mencionó el comunicado de la salida del entrenador a lo que el volante dijo “¿Y por qué habrá sido?, no lo puedo creer.



De igual manera, Vidal dice que se sintió halagado por las palabras de González que quería contar con él a lo que dijo: “Me gustó lo que había dicho de mí. Me dio confianza”.



Después la misma mujer le menciona que la salida se debe a la posible llegada de Gareca a lo que Vidal señala “Gareca suena en todos lados”.



No obstante, lo que destaca de su reacción es su preocupación por el tema y la manera como indaga sobre lo ocurrido lo cual da señal de la posibilidad de que llegue a América.