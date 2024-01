Daniel Torres dio las razones por las que no siguió en Medellín

Daniel Torres regresó a Independiente Santa Fe de cara a este 2024 donde el cuadro ‘Cardenal’ tendrá el reto de volver a ser protagonista y pelear por entrar a copas internacionales.



El mediocampista fue oficializado hace unas semanas y es uno de los refuerzos del León junto a Frank Castañeda, Andrés Mosquera Marmolejo, Marcelo Ortiz, Daniel Moreno, Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, José Eric Correa, Francisco Chaverra, Santiago Cuero y Agustín Rodríguez.



Pues bien, el mediocampista, en diálogo con Caracol Radio, habló de su vuelta a los bogotanos y también dio los motivos por los que no quiso seguir en Independiente Medellín.

En cuanto al momento en Santa Fe dijo: “Vamos por buen camino, nos hemos sentido bien, hemos trabajo bien y claramente intentamos conocernos y acoplarnos mucho mejor, desde la idea de juego del cuerpo técnico como la libertad por las características de cada jugador, llevamos recién dos semanas de pretemporada, pero vamos muy bien, los jugadores entendemos el club al que hemos llegado y tenemos el anhelo de hacer las cosas de la mejor manera”.



Además, se refirió a cómo va la pretemporada con Pablo Peirano: “Cada uno es diferente, los técnicos con los que he podido estar, a pesar de tener ideas similares, siempre tienen un estilo diferente, en este momento, en Santa Fe hay mucha intensidad, el técnico es riguroso y pide mucha fuerza, es una mezcla de lo que se hacía antes con la actualidad, es algo bueno, es algo que a uno como futbolista le gusta”.



De igual manera, habló de su vuelta a Santa Fe donde llega con continuidad y buen desempeño desde el DIM: “Creo que me toma con la continuidad en esos momentos en los que tomo la decisión, también influye el buen momento del equipo, a veces por mejor que uno pueda estar, si el equipo está mal es difícil lograr grandes objetivos, con Santa Fe fue lo mismo, yo estaba bien, pero el equipo estaba mejor”.



Finalmente, se refirió a las razones por las que no siguió en el DIM y si hubo oferta para quedarse: “Lo había expresado, desde el inicio, cuando se me comparte por parte del cuerpo técnico del DIM que la idea de ellos era renovar, mi posición siempre fue renovar por todo lo que había vivido, por los años, tener que cambiar de colegio a los niños, tener esa estabilidad era importante; la propuesta que ellos me hacen me deja dudas y ahí se abre la oportunidad de escuchar las de otros equipos y llegar a este acuerdo con Santa Fe”.