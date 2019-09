Jersson González, un colombiano en Galatasaray, augura éxito a Falcao

Jersson González conoce bien el ambiente del fútbol turco, y mucho más el de Galatasaray, el equipo al que va Radamel Falcao García. El ex defensor vallecaucano y ahora entrenador de la Sub 20 de América de Cali, fue jugador del equipo de Estambul en el 2002, y le reveló a Futbolred las costumbres que se encontrará el delantero de la Selección Colombia.



“Estambul es una linda y gran ciudad; Galatasaray, en mi concepto, es el equipo más grande de Turquía, la ciudad es futbolera y se maneja mucha euforia por su conjunto”, adelantó González.



Al mismo tiempo, señaló que “el medio es muy exigente, muy parecido al fútbol argentino en la intensidad de juego. No les ha ido bien en los últimos mundiales, pero siempre dije que no merecían estar en la posición en que se encuentran, tienen buenos jugadores, lo que viví como persona con los futbolistas de allá es que son buenos compañeros”.



Del nivel deportivo, sostuvo que “es un fútbol muy físico y técnico, muy rápido, de lo mejor que hay en Europa, lo viví allá, y lo importante es que vamos a tener a Falcao en forma para la Selección. Es una buena opción, obviamente hay equipos más competitivos en Europa, el caso del Atlético de Madrid, donde estuvo, y el mismo Porto, pero Galatasaray me parece interesante”.







De igual forma, considera que el atacante nacional no tendría problemas con la adaptación al balompié de ese país: “Me parece que las características de Falcao se adaptan mucho a lo que es el fútbol de Turquía. Desde sus inicios en River Plate en Buenos Aires, un ciudad y un equipo también grande de Argentina, y en su paso a Europa hizo una gran campaña”.



En cuanto a lo que se encontrará ‘El Tigre’ al margen del fútbol, Jersson dijo que “es una cultura llamativa, la religión en las mezquitas, siempre uno va con la mejor actitud para aprender, la comida es un poco picante y yo prefería cocinar lo mío”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces