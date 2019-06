Jefferson Duque regresaría a la Liga y al equipo que le dio vitrina

El delantero Jeffesron Duque no vive días felices en la Liga de México y su futuro podría estar de nuevo en la Liga colombiana.

Tal como asegura la cuenta Transfer LigaMX, el jugador del Atlas podría regresar a Atlético nacional, equipo con el que logró sus ocho títulos como profesional, entre 2012 y 2015.



Según la versión, el atacante sabe que su pobre balance de 6 goles en 24 partidos de Liga tendrá como consecuencia que no esté en los planes para la siguiente temporada pues no se hará uso de su opción de compra.



Precisamente, es sería la opción de Nacional: buscar un préstamo y no una recompra, teniendo en cuenta el momento deportivo del jugador, quien además está ya sobre los 32 años.



Habrá que esperar al nombramiento del nuevo DT de Nacional, tras la salida de Autuori, una decisión que estaría inclinada hacia Juan Carlos Osorio.