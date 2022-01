¿James y Falcao tienen algo que ver? Así hablan del fichaje de Díaz

Este domingo se hizo oficial el fichaje de Luis Díaz en Liverpool y la prensa inglesa, que ya venía dando pistas de la negociación, aseguró esta vez que dos de sus compañeros en Selección Colombia, con pasado en la Premier League, habían tenido gran influencia en su decisión. Se trata de Falcao García y James Rodríguez.

Falcao quien jugó con Manchester United y Chelsea, y James, quien estuvo recientemente con el Everton, habrían animado a Díaz para fichar con los 'reds'. "Díaz habló con el ex delantero del United y del Chelsea , Radamel Falcao, y el ex extremo del Everton, James Rodríguez, sobre su próximo movimiento, y ambos lo instaron a unirse al Liverpool", aseguró The Mirror.



Además, el diario inglés también aseguró que "el técnico del Manchester United, Ralf Rangnick, también codiciaba al extremo". Además del Liverpool, también se habló de la posibilidad de ver a Díaz con el Tottenham, de Dávinson Sánchez.