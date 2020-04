Querer no es suficiente: la realidad de Arsenal para pretender a James

Dicen los economistas que la era post-pandemia estará definitivamente marcada por una recesión económica mundial, a la que no podrá escapar ni siquiera el rentable negocio del fútbol.

Aseguran que la lección de humildad y austeridad que viene no la han soñado los jefes de los equipos e incluso que los fichajes estelares, esos que superaban fácilmente los 100 millones de euros, serán cosa del pasado.



Y es en esa realidad en la que debe intentar el Real Madrid una alternativa suficientemente ingeniosa, para recuperar los 40 millones de euros que quiere por James Rodríguez y ofrecerle una opción deportiva suficientemente tentadora, con el agravante de que está a poco más de un año de verse obligado a dejarlo ir sin llegar a percibir un solo céntimo. Tendrá que trabajar contra el reloj...



Mucho se ha mencionado en España que el destino más probable es la Premier League y que allí, el Arsenal sería el club que mas interés ha mostrado. La duda ahora es: ¿bastará con su necesidad y sus ganas de tenerlo para finalmente conseguirlo? A la luz de los informes económicos, todo parece indicar que no.



La situación financiera del club en medio de la pandemia es, según las revelaciones del diario The Mirror, "muy grave". El club reportó pérdidas de 27,1 millones de libras esterlinas el año pasado, y se teme que esa cifra pueda empeorar, teniendo en cuenta que el sostenimiento de la nómina onda los 230 millones de libras al año.



Los números, si es que la decisión final es cancelar la temporada o jugar partidos a puerta cerrada, no van a dar para sobrevivir, menos aun para salir al mercado a intentar fichajes ambiciosos.



Se dice que un objetivo fundamental es el mediocampista Houssem Aouar, jugador de 21 años, descendiente argelino y joya del Olympique de Lyon, y en las últimas horas saltó el nombre de Thomas Partey, de 26 y también ficha para el centro del campo. Pero el primero ronda los 70 millones de euros y el segundo los 52. Ni vendiendo a Aumbameyang, que estaría sobre los 50 millones, da para semejantes opciones.



Menos, infortunadamente, para un jugador de 28 años, sin continuidad, afectado en su pasado reciente por lesiones y excluido, por razones técnicas, del Real Madrid. No digamos si es costoso o no, que lo es pues el club merengue no quiere cederlo sino venderlo. Es que no hay en ningún rincón, 40 millones de euros para ficharlo.



Los jefes del Arsenal les han dicho a sus hombres que la situación es muy desfavorable, que todavía tienen por pagar los 75 millones del intrascendente Nicolas Pepe y que es urgente ahorrar, ahora mismo 25 millones de libras esterlinas. Pero no han logrado conmoverlos. Les pidieron un recorte salarial del 12,5 por ciento desde este mes y hasta marzo de 2021 y varios se negaron, alegando que ya están perdiendo mucho dinero si, como se sospecha, no clasifican a la próxima Champions League.



Para el Arsenal el lío no es solo producto de la pandemia y, a estas alturas, saben bien que los aplazamientos solo harán que su crisis se mueva un par de meses al futuro, pero no que se resuelva.



De hecho el DT, Mikel Arteta, declaró la semana pasada que está planeando todos los escenarios antes de la ventana de transferencia de verano, consciente de las angustias de presupuesto: "Estoy planeando dos o tres escenarios diferentes que podemos enfrentar", dijo. "Dependiendo de uno de esos tres, podremos hacer más, menos o nada.

¿Everton sí es una opción?



Hace poco un rumor de prensa en Italia indicaba que Ancelotti llevaría a James a Everton, como ya una vez lo llevó al Bayern Múnich. La idea es posible teniendo en cuenta que, a la firma del contrato, el DT pidió 3 o 4 refuerzos de peso. Pero ¿estaba hablando del colombiano?



Según Tuttosport, el elegido sería Andrea Belotti, goleador del Torino, quien costaría mínimo 45 millones de euros. Los otros dos pretendidos serían Jesús 'Tecatito' Corona del Porto y Emmanuel Dennis, delantero nigeriano del Brujas de Bélgica.



La opción James, si se diera, sería por la salida de Gylfi Sigurdsson, quien está cerca de terminar contrato y buscaría una salida pronta. Eso generaría un ingreso. La duda es si se invertiría en el zurdo o no.