Fuerte crítica hacia Zidane por su relación con James: 'Es un falso'

Aunque era una 'Crónica de una muerte anunciada' el regreso de James Rodríguez al Real Madrid con Zinedine Zidane como entrenador, se pudo pensar que todo cambiaría o que daría un giro con mayor beneficio para el volante, pero no fue así.



Las lesiones, molestias y posibles sanciones contra el colombiano no han sido del total agrado del francés, que se llevó una fuerte crítica por parte de Iván Mejía, periodista colombiano.

Entonces?. ZZ es un falso y James le da motivos para que lo maltrate. Relación tóxica. https://t.co/Hl1GtrPFQf — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 8, 2019

"¿Entonces? ZZ (Zinedine Zidane) es un falso y James le da motivos para que lo maltrate. Relación tóxica", volvió a escribir el periodista en su Twitter.



Aunque el cafetero no ha podido ganarse la confianza del entrenador y se ha quedado a demostrar compromiso y confianza, los últimos días de James Rodríguez en el Real Madrid no han sido de total agrado.



En España tampoco y se mantiene tensa la relación. El 'abandono' a minutos del final del 0-0 contra Betis, que le puede significar una sanción, no agradó en el país ibérico y se han ido con fuertes críticas contra el volante de la Selección Colombia, que por fin fue convocado nuevamente.