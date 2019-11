Sin rodeos: respuesta de Zidane tras convocatoria de James a Selección

James Rodríguez no atraviesa un buen momento, nuevamente, en Real Madrid. Sin embargo, la buena noticia es que parece estar recuperado de sus molestias físicas y volvió a ser llamado a la Selección Colombia.



Tras la goleada del club blanco por 6-0 a Galatasaray, el entrenador francés no dejó escapar la oportunidad de hablar sobre el llamado de James y Bale a sus selecciones nacionales.

"Veremos. Veremos cómo van a estar este fin de semana. Que convoquen a James y a Bale no me sorprende. Luego veremos si van a jugar o no", dijo.



Por otro lado, el colombiano tampoco estará contra Éibar el fin de semana y pierde cada vez más terreno en el equipo de Zinedine Zidane.