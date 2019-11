James Rodríguez tiene más problemas en Real Madrid: podría ser multado

James Rodríguez es centro de críticas en España. A pesar de estar lesionado y no jugar en los últimos partidos del Real Madrid, sigue dando de qué hablar. Este miércoles, el colombiano estuvo presente viendo desde la tribuna el partido en el que el merengue goleó 6-0 al Galatasaray; sin embargo, ocurrió un hecho que podría causarle un lío en la disciplina del club español.

Según el código interno de disciplina y comportamiento que tiene el Real Madrid, hay obligaciones para los futbolistas que no jueguen el día del partido. “Los jugadores no convocados deben estar en los vestuarios con el equipo antes del comienzo del partido y permanecer en el estadio como mínimo hasta 10 minutos antes de que finalice”, reza la norma para los que no están concentrados.



Pues la prensa registró en video la llegada de James este miércoles al Bernabéu. Mientras que ingresaba a toda marcha en una lujosa camioneta, los jugadores del Madrid y del Galatasaray ya estaban en la cancha, justo antes de que sonara el himno de la Champions.



Según reveló ‘as’, esta acción le generaría un castigo a James por parte del club, al incumplir el código de comportamiento. La sanción es una multa de 250 euros para la primera vez, 500 para la segunda y 1.000 a partir de la tercera. En el caso de James, es la primera vez que ocurre.



James ya se había alejado del estadio el pasado fin de semana minutos antes de finalizar el juego contra Real Betis, por la Liga de España. Aquella acción no conllevó a una multa, pues el reglamento permite que los jugadores que no están convocados puedan retirarse 10 minutos antes del final de los partidos.