James tendría fecha de retorno: este es el plan del DT de Sao Paulo

James Rodríguez no fue inscrito por el técnico Thiago Carpini para el inicio del Campeonato Paulista y su ausencia ha generado mucha polémica en Brasil, pues se ha rumorado una posible salida.

Pese a ello, el técnico Thiago Carpini aseguró que no han llegado ofertas por el colombiano y que lo tiene en su plan, pero está trabajando en la parte física, pues lo quiere tener al cien por ciento.



Sin embargo, aún no se sabe para cuándo exactamente volvería a aparecer en las canchas con Sao Paulo, pero Carpini dio pistas y mencionó que tiene un plan para hacerle un hueco en la nómina, pero sería utilizado hasta inicios del mes de febrero.



“Es un año lleno de grandes compromisos, por lo que todos son importantes en el proceso. James es un jugador que no necesita comentarios. Para jugadores como él siempre hay hueco. Me siento tan bien en los extremos como en el medio. Lo dije el otro día, mis orígenes siempre han sido la creación de jugadas, pero también estoy adaptado por las bandas”, dijo Carpini en conferencia de prensa.





La idea que estaría pensando Carpini es probar con Lucas Moura y James juntos, aunque no han tenido mucho tiempo para hacer dupla desde que ambos llegaron al club, pero para el técnico podría funcionar a futuro esa fórmula.



“Tenemos jugadores arriba con capacidad para hacer más de un rol y Lucas es uno de ellos y ofrece varias alternativas”, mencionó el técnico de Sao Paulo.



Por lo pronto, James seguirá trabajando en la parte física junto a otros compañeros y espera poder estar disponible lo más pronto posible.