James Rodríguez no fue inscrito por Sao Paulo: ¿nace opción en Europa?

El volante colombiano James Rodríguez no comenzó bien la temporada con Sao Paulo, pues no estará en el estreno del equipo brasileño frente a Santo André, luego de no ser inscrito para el torneo Paulista.

Aunque James venía trabajando a tope en el conjunto tricolor e incluso se reportó con goles en un entrenamiento, parecía que el diez iba a tener más continuidad en este 2024 tras la llegada de Thiago Carpini, pero el técnico decidió que se quedará trabajando cargas junto a otros jugadores como Rafinha, Moreira y Michel Araujo, pero finalmente no será tenido en cuenta para ningún juego de dicho torneo regional.



'Globo Esporte' ya había anticipado que el colombiano no sería tenido en cuenta contra Santo André, pero no estaba descartada su participación en alguno de los siguientes partidos, por lo que la decisión de no jugar el torneo Paulista ha causado algo de revuelo en cuanto a su futuro.



Ante la actualidad de James Rodríguez, en Europa se empezó a rumorar un regreso, el medio de comunicación Fanatik de Turquía, aseguró que el club Trabzonspor estaría tras los pasos del colombiano y le estarían haciendo seguimiento.



De esta manera, el futuro de James en Sao Paulo sigue siendo una incógnita y habrá que esperar si alcanza a estar disponible al menos para la Supercopa de Brasil contra Palmeiras, el próximo 4 de febrero, aunque las siguientes semanas serán cruciales.





Estos son los convocados del Sao Paulo:



Arqueros: Rafael, Young y Jandrei

Laterales: Welington, Patryck, Igor Vinicius y João Moreira

Defensores: Arboleda, Diego Costa, Alan Franco, Ferraresi y Matheus Belém

Mediocampistas: Alisson, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Bobadilla, Negrucci, Galoppo, Wellington Rato, Nikão y Rodriguinho

Delanteros: Lucas, Calleri, Luciano, Ferreira, William Gomes, Juan y Erick.