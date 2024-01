Futuro de James Rodríguez en Sao Paulo: DT explicó su ausencia

El volante colombiano James Rodríguez generó muchas dudas con respecto a su futuro, luego de no ser inscrito en la nómina de jugadores que jugarán el Paulista y se perdió el debut del Sao Paulo frente a Santo André.

Luego de la victoria de Sao Paulo 3-1 contra Santo André en el Morumbí, el técnico Thiago Carpini habló sobre la ausencia de James Rodríguez en este inicio de temporada y explicó los motivos por los que el volante no fue tenido en cuenta.



“Era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén en los planes del club. En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en Sao Paulo tenemos programado para cada uno de los jugadores para que actúen con seguridad”, mencionó Carpini en conferencia de prensa.



Sobre la posibilidad de que James salga del club tras alguna oferta del exterior y rumor de Trabzonspor de Turquía por tenerlo, Carpini aseguró que no tiene conocimiento de ello, por lo que sigue en los planes.



“El Sao Paulo no ha recibido propuestas por el jugador en las últimas semanas y normalmente cuenta con él para lo que queda de temporada”, referenció el técnico.



Por ahora, James Rodríguez seguirá en Sao Paulo y habrá que esperar a que esté 100% físicamente, pues eso fue decisivo para no ser tenido en cuenta por Carpini en esta primera ronda del Campeonato Paulista.