James recuerda sus inicios y da la clave para tener un carrera exitosa

No hay duda de que James Rodríguez es uno de los futbolistas más exitosos que ha tenido Colombia en los últimos años. Pese a su presente poco favorable con el equipo merengue, el talento criado en Ibagué tiene un palmarés que muchos futbolistas anhelarían tener, pues levantó trofeos con Banfield, Porto, Bayern Munich y Real Madrid.

Para James no fue fácil llegar a este punto, y es por eso, que desde su experiencia y madurez, se atrevió a decir cuál ha sido la clave que lo ha llevado a tener una carrera exitosa, haciendo énfasis en sus inicios y en lo importante que fue tener el apoyo de su mamá.



"Cuando yo era niño siempre quise jugar al fútbol, desde muy niño, yo veía un balón y ya quería ir. En los primeros años mi madre no me apoyaba, porque mi padre (exfutbolista), estuvo en un época que había mucho alcohol, entonces mi madre tuvo que vivir con eso y no quería que yo fuera futbolista… Cuando vio que yo era bueno, dijo: 'bueno, ya está, dejemos que se dedique al fútbol'. Siempre tuve el apoyo de ella, es un pilar muy importante para mí", explicó el volante en el diálogo que sostuvo con Daniel Habif.



Asimismo, Rodríguez, reveló que uno de los factores que lo ayudaron a tener un carrera llena de éxitos, además de tener una personalidad altamente competitiva, fue su mentalidad de disfrutar los momentos como un niño, pues para él, un niño vive sin tener ninguna presión y sin pensar en el qué dirán, y eso es fundamental:



"Uno de niño siempre quiere, jugar, jugar y jugar. Ya cuando grande piensas en otra cosa. Hay que ser niño siempre para que te pueda salir todo, porque cuando eres grande ya cambia todo, cambian tus pensamientos, cambias otras cosas, ya hay mucha gente que está encima tuyo, hay que ser niño siempre".



"Cuando eres niño no hay presión de nada, cuando creces hay presión de todo, yo cuando entró al campo quiero ser un niño, como cuando tenía 7 u 8 años, quiero jugar siempre, pero sin presión, cuando uno tiene presión y tiene tantas cosas como que no liga nada”, finalizó el volante de 29 años.