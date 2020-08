Le gusta callar bocas: lo que piensa James cuando lo critican

James Rodríguez hizo una extensa charla con el conferencista Daniel Habbif y allí habló de diferentes temas personales y futbolísticos.



Allí hablaron de las críticas que recibe el futbolista fuera del terreno de juego por parte de los hinchas y en los medios de comunicación.

“Lo que no saben los que me critican que eso me da mucha más fuerza porque quiero callar bocas siempre. Eso es algo lindo, por eso cuando dicen que no estoy preparado o que juego poco, yo digo ‘vamos a ver’. No soy alguien que habla mucho afuera, pero adentro digo que para que se callen", dijo.

Y es que de James se habla mucho dentro y fuera de Colombia, pues ser la estrella del país y estar en el Real Madrid lo hace un hombre reconocido mundialmente, algo que él sabe.

“Incluso en Colombia donde soy centro de tantas críticas", dijo. A pesar de ello añadió: “Hay muchas personas que no meconocen y hablan cosas malas. Escucho cosas que no son, pero los que están cerca saben cómo soy".

“Yo no leo mucho, pero hay personas que me rodean que me muestran. Yo anoto y guardo, pero no me afecta absolutamente nada. Siempre quiero ser mejor", dijo después.

Dentro de su madurez, James habló de los niños y la importancia de ellos: “Cuando uno ve por ahí esos niños que lo llaman a uno no tienen precio. Ese amor no es falso, ni malo, es puro y me llena mucho", expresó.