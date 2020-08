¿Pagarle el salario y ya? James sería uno de los saldos de Real Madrid

La búsqueda apenas ha comenzado, el mercado de fichajes en Europa acaba de abrirse y es pronto para asegurar que James Rodríguez no es un jugador fácil de contratar en esta ventana.

Es cierto que su gran ilusión de llegar a Atlético de Madrid, a la que el propio presidente del club le bajó el pulgar, ya no parece tan viable como hace un año, cuando hubo interés y oferta sobre la mesa. Pero nada es definitivo cuando restan dos meses de ventana de verano.



Lo que sí parece claro es que la pandemia del coronavirus covid-19 limitará mucho la posibilidad de un fichaje con muchos ceros a la derecha para jugadores que, como el colombiano, tienen una importante cotización, de al menos 35 millones de euros, más un salario alto, que ronda los 8 millones por temporada. Esa sí es una limitación concreta.



La situación del jugador, que no cuenta para el técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, es apremiante pues ambos anhelan una salida rápida a sus desencuentros. Es el único que está en esa situación de 'invisibilidad' para el francés que realmente quiere irse, pues ni Bale, con sus 20 millones al año, ni Mariano, que sabe que no ganará 5 millones de euros por temporada en ningún otro lugar del mundo, quieren dar su brazo a torcer. Para mantener su estatus no tienen problema si no juegan. Respetable, pero no es el caso del zurdo, que quiere revancha.



Ante ese escenario, según el diario Sport de Barcelona, Florentino Pérez se plante una salida poco ortodoxa, pero rentable: "a Real Madrid no le queda otra que dar salida a estos dos lastres y que económicamente implica cerca de 50 millones de euros brutos por temporada... Así pues es la ocasión ideal para que los clubes que quieran a estos jugadores se sienten y ofrezcan ofertas a la baja, más cuando deberán recompensar lo que no paguen con la ficha a los futbolistas".

#Mercato 💰



😅 El Real Madrid está dispuesto a traspasar a jugadores como Bale o James aunque sea muy por debajo de su precio inicialhttps://t.co/89oypJlqTO — Diario SPORT (@sport) August 13, 2020



Asegura la fuente que, sin los ingresos previstos por taquilla y por patrocinios, un hombre como James estará en oferta: solo le queda un año de contrato, podría negociar libremente en enero a costo cero y eso es muy, muy atractivo, tratándose de un jugador con su calidad, incluso aunque ya tenga 29 años de edad. Sin duda, una gran oportunidad de negocio.



Habrá que ver quién se apunta, pues Manchester United sigue sin dar señales concretas, del Arsenal tampoco hay interés público y PSG, el último equipo al que lo habría ofrecido Jorge Mendes, trabaja en otras prioridades No son puertas cerradas, pero el destino podría estar en otra dirección.