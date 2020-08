James habla de sus posibles destinos y sus sentimientos por no jugar

James Rodríguez es uno de los jugadores de clubes importantes en Europa que aún no ha podido definir su futuro. Lo que parece es claro es que no quiere continuar en el Real Madrid, pero las posibilidades de salir no están fáciles.

“Ya estuve en Francia y varias ligas buenas y solo falta Italia y la Premier League. Hay que ver para donde quiero ir y donde quieren que yo vaya. . Inglaterra es una Liga top y para un colombiano ir del Bayern, Real Madrid, Francia y ahora la Premier sería un punto grande", dijo en diálogo con Daniel Habif.

Pero no hay nada claro en el panorama y en gran parte es por las dificultades financieras de los clubes en medio de la pandemia y así lo contó el propio futbolista.

“El virus paró todo, hay muchos clubes que no tienen tanto, en unos días sé para donde voy, pero pueden pasar semanas. Italia, España, Inglaterra, no sé, pero sí quiero ir donde pueda jugar, pueda ser feliz y donde sienta que soy querido", contó y añadió: “Yo pongo todo en manos de Dios para que él me dé sabiduría y tome una buena decisión".

Y es que lo que él denomina uno de sus peores años futbolísticos se pudo evitar, pero, como ya lo ha contado, no pudo dejar el Real Madrid por otras razones y le tocó quedarse.

“Es frustrante porque sé que tengo las condiciones para yo poder jugar, no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo y para mí es frustrante. Si yo fuera alguien malo que no puede jugar, me quedo tranquilo, pero no. Lo que pasa es que no juego con las mismas oportunidades que todos. Yo este año quería irme porque sabía que no tenía opción de jugar", explicó.

Sin importar el destino, James resaltó que lo único que desea es “jugar más" porque “tengo un par de años para poder ser feliz". Aunque resaltó que con Zidane no hubo ningún problema solo que “Son gustos y él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable, pero no me voy a meter en esas cosas".