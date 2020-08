Los gustos más caros de James y la razón por la que no tiene licencia

James Rodríguez comparte poco de su vida personal, más allá de algunos videos junto a sus hijos, su madre o sus amigos, las personas con las que más comparte.

Pero en una diálogo con Daniel Habif, el colombiano contó la gama de coches que ha tenido durante su vida en Europa.

“Me encantan los coches. Tuve Lamborghini Gallardo, Porsche Cayene GTS, Bentley, ahora tengo una camioneta Mercedes Benz G500 negro mate. Tengo otro carro Mercedes, es más pequeño, pero tiene 630 caballos, es una bomba, pero no me acuerdo el nombre", dijo. También contó que “en Colombia tengo una Cadillac".

Pero James contó que no puede utilizar sus vehículos porque actualmente no tiene la licencia activa, por lo que está haciendo cursos para poderla volver a utilizar.

“Dejé de comprar coches. No puedo conducir porque me quitaron el carnet por velocidad. Aquí es por puntos y por cada infracción te quitan puntos. En total creo que son 14 puntos y para mí eso no es nada, es como si me dieran vidas (risas). Ahora hago cursos para poderlo recuperar. Como un niño bueno voy a clases, veo señales, estoy cinco o seis horas allá sentado", contó.

También contó que tiene un gusto especial por los relojes: “Tengo muchos relojes. Hace poco compre un Tourbillon de Hublot. Tengo tres Audemars, unos Rolex y tengo otros ahí en casa".

Eso sí, James contó que gasta poco dinero y le gusta mucho ahorrar y ayudar a las personas: “Son las únicas cosas en las que gasto, de resto me gusta ahorrar. En la vida me mueve poder ser feliz, que la gente que está cerca de mí estén bien. Poder contribuir a gente que no tiene muchas cosas me llena mucho. Me gusta ayudar gente que no tiene nada me llena mucho.".

Más allá de lo material, Rodríguez Rubio también relató que tiene 41 tatuajes y que como mascotas tiene un gato y un perro, aunque en los próximos días llegará a su casa un gato de raza Bengalí.

“Tengo un perro y parece que el gato lo convirtió en otro gato porque van juntos siempre y el perro va detrás de él, aunque el perro es más niño", contó.