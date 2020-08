El día que James Rodríguez pensó en abandonar el fútbol profesional

James Rodríguez disfruta de unos días de sol y de descanso en Marbella, mientras termina de definir su futuro y continuidad en el Real Madrid.



El volante es uno de los futbolistas más talentosos que ha dado Colombia y esto lo ha llevado a ser uno de los jugadores suramericanos más solicitados del mercado; lo hecho en Porto, Mónaco, Bayern Munich y Real Madrid, son garantía del buen nivel que tiene el creativo cucuteño.

Sin embargo, en un carrera llena de títulos y grandes contratos, no todo ha sido color de rosa, pues para llegar a este punto, Rodríguez, tuvo que pasar por varias situaciones difíciles, que hasta lo hicieron dudar de seguir con el sueño de ser futbolista.



En la charla que tuvo James con Daniel Habif, el jugador de 29 años reveló uno de los momentos más complicados de su carrera, haciendo referencia a su llegada a Argentina, en donde con 15 años y muy poco dinero, tuvo que vivir solo, mientras definía su situación con el club Banfield:



"Fue bastante duro, tenía días que lloraba solo, no tenía casi plata para poder llamar, fueron casi seis meses así, fue algo duro. Ya cuando vieron que jugaba bien, me hicieron un contrato, por lo menos tenía con qué llamar a mi madre. Yo (con 15 años) vivía solo en un apartamento, en Banfield, luego empecé a jugar, tuve un contrato bueno, alquilé una casa y pude estar con mi madre."



"Los primeros meses en Banfield dije ‘me voy’, y el padrastro mío me dijo que me quedara, que tuviera paciencia que todo iba a cambiar. Hay gente que te critica porque tienes contratos altos y cosas, pero no saben por lo que uno tuvo que pasar. Cuando cuentas esto es más fácil, pero ve y vívelo", comunicó el colombiano, luego de ser preguntado si en algún momento pensó en retirarse del fútbol.