¡Dato de James atormenta a Real Madrid! Golpe al corazón de Florentino

James Rodríguez estaba tan desesperado en Real Madrid que presionó hasta salir gratis hacia Everton, donde hoy es figura. La noticia se confirmó tras conocerse los balances financieros del club inglés, en los que se especifican los términos de la beneficiosa transferencia.

En España, donde se criticó con dureza ese movimiento y se cuestionó a Florentino Pérez, presidente 'merengue', por no facturar ni un euro en la operación, hoy la indignación es peor, teniendo en cuenta que el colombiano se ha valorizado en el mercado, lejos de la casa blanca.



El sitio especializado Transfermarkt explica que el jugador, valorado en 32 millones de euros en sus peores días a órdenes de Zinedine Zidane, ahora cuesta 3 millones más, como consecuencia de sus buenas presentaciones en los torneos que ha disputado en Inglaterra.



No solo eso: es el tercer jugador más valioso de la nómina actualmente (35 millones de euros), por detrás del brasileño Richarlison (60 millones) y el británico Dominic Calvert-Lewin (45 millones).



Vale mencionar que el también colombiano Yerry Mina ocupa el puesto número 13, con una valoración de 20 millones de euros, diez menos que se pago por él al FC Barcelona.



La herida por la salida del colombiano se profundiza entonces en Real Madrid, que no recuperó ni un centavo de los 80 millones de euros que pagó en 2014 al Mónaco y además tiene que ver cómo repunta su valor ahora, a órdenes de Ancelotti, el técnico que mejor lo ha entendido en su carrera. Decisiones deportivas que impactan el bolsillo, capítulo mil quinientos...