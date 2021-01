Yerry Mina se confiesa: James, Everton, Ancelotti, Queiroz y Selección

Sincero y sin guardarse nada. Yerry Mina habló de su mejoría y cómo recuperó la titularidad en el Everton; su relación con James Rodríguez y Carlo Ancelotti. Además, recordó las dos derrotas dolorosas de la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022 y los motivos de la salida de Carlos Queiroz…y hasta se atrevió a mencionar a Reinaldo Rueda, su nuevo técnico en la Tricolor.



Todos los temas los tocó Mina en una reveladora entrevista para ‘Directv Sports’, con el periodista Luis Fernando Restrepo.



Mina empezó contando cómo fue su cambio en Everton, cómo lo afectó la derrota contra Uruguay 0-2 en Eliminatorias y de qué le sirvió ese juego para salir de la zona de confort. Además, destacó el papel de Carlo Ancelotti, su entrenador en su club, para recuperar su mejor nivel.



“Cuando no se daban las cosas, sentía un vacío dentro de mí. Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí (contra Uruguay). Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte. Me dije, me sacaron de esa zona de confort y depende de mí si me quedo ahí o me tengo que parar. Y Carlo (Ancelotti) me ha ayudado mucho a mejorar. Antes sentía que tenía que demostrar, pero ahora juego como yo lo venía haciendo; soy yo mismo, peleo y cuando tengo que jugar, lo hago sin miedo”, confesó Mina.

Otra persona importante para cambiar de mentalidad fue James Rodríguez, su compañero en Everton y capitán en Colombia: “Es una calidad. Lo conocía, pero no como ahora, que comparto todos los días con él. Es una gran persona, y como profesional es top. Siempre quiere ganar, hacer las cosas bien. Yo le comentaba lo que sentía, pero él tiene mucha experiencia y ha pasado por esto, así que me decía que tranquilo, que todo va a cambiar”.



“Con James hablamos de fútbol, pero cuando estamos afuera de la cancha, hablamos de la familia, de cómo nos sentimos. También de si vamos al gimnasio, hacemos sauna…porque James es muy profesional; en casa tiene más cosas para seguir trabajando; siempre que yo voy está haciendo ‘entrenamiento invisible’: agua fría, o está en recuperación, o está practicando el inglés, o está comiendo bien, porque se alimenta bien para trabajar bien. En lo único que lo aconsejo es cuando jugamos ‘básquet’…incluso la última vez lo dejé ganar”, comentó, con la gracia que acostumbra, el zaguero nacido en Guachené.



Justamente como caucano, Mina habló de Dávinson Sánchez, su paisano y amigo, y de la competencia con los demás defensores de la Selección Colombia. “Con Dávinson no he perdido, pero hay una buena relación con los demás, con Jeison Murillo, Jhon Lucumí, William Tesillo…es algo increíble”, comentó.

La verdad sobre Carlos Queiroz

Yerry recordó los dos últimos partidos con Colombia en Eliminatorias, con sendas derrotas frente a Uruguay y el 6-1 de Ecuador; resultados que provocaron la salida de Carlos Queiroz y dejaron el rumor de un problema interno en la Selección, con conflictos entre jugadores y entrenador.



“No entiendo por qué salen con esas cosas. Queiroz es gran entrenador y persona. Lastimosamente perdimos los dos partidos muy mal, pero no entiendo de dónde salieron esos rumores”, dijo Mina, quien de paso aplaudió la contratación de Reinaldo Rueda en la Selección, a quien respeta mucho.