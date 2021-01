¿Cuándo vuelven a jugar Mina y James? Descanso obligado por covid-19

James Rodríguez y Yerry Mina tendrán un inesperado descanso este fin de semana, tras la decisión de la Premier League de aplazar el duelo Aston Villa vs Everton por un "importante" brote de coronavirus covid-19.

"Aston Villa puede confirmar que el partido de la Premier League programado para el domingo con el Everton ha sido pospuesto. El Club desea expresar su inmensa gratitud a los expertos médicos que nos han ayudado a controlar un brote significativo de Covid-19, así como a la directiva de la Premier League y a nuestros compañeros por su comprensión durante este período", publicó en sus redes sociales el equipo de Birmingham.



"Esperamos que los miembros de la plantilla del primer equipo y el personal que estén sanos y seguros para regresar a los entrenamientos el domingo cuando se hayan observado los protocolos de aislamiento. El Club sigue deseando a todos los afectados por el virus una pronta recuperación", complementó.



De esta manera, los colombianos de Everton tendrán 8 días de descanso total hasta su siguiente compromiso, un periodo que les viene bien a los lesionados, pero que a jugadores como James les para una puesta a punto tras la lesión, que venía muy bien.



El siguiente compromiso será hasta el próximo sábado 23 de enero, a las 10:00 a.m. (hora colombiana), contra Sheffield Wednesday de la Segunda División de Inglaterra, por la cuarta ronda de la FA Cup en Goodison Park.



El covid-19 ya había provocado el aplazamiento del duelo Everton vs Manchester City, que se suma a este Aston Villa vs Everton, aún sin fecha por lo apretado del calendario. Para el equipo de Grealish también es el segundo duelo pendiente, pues en la semana tuvo que aplazarse el encuentro con Tottenham por la misma razón, el covid-19 que obligó a clausurar la sede deportiva de los 'villanos'.