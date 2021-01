Ancelotti evalúa a James en Everton: 'no siempre juegas donde quieres'

Carlo Ancelotti está que no se cambia por nadie tras la victoria contra Woverhampton (1-2), una victoria que era clave para seguir peleando arriba en la Premier League.

"Estaba realmente feliz, sabíamos que era un juego difícil, una cancha difícil pero teníimos que mantenernos en el tope de la tabla, jugamos el partido como lo planeamos, planeamos estar firmes atrás, ganando terreno y atacando por las bandas, como lo hicimos perfectamente en el primer gol", dijo.



Para el DT, es clave el compromiso de todos sus dirigidos: "el equipo sabe que debemos hacer una buena temporada, todos quieren estar y esa atmósfera es buena, es así para entrenar, para jugar, eso es bueno, este equipo tiene carácter, no siempre podemos jugar un fútbol espléndido pero estamos siempre ahí, con buen espíritu y buena actitud

​Es difícil ganar aquí, fue difícil la temporada pasada, necesitábamos ganar acá pero fue muy difícil".



Cuando le preguntaron por la ausencia de Calvert-Lewin y la forma como tuvo que acomodar sus fichas, explicó: "no queríamos arriesgar a Tosun, venía de partidos muy exigentes, no podíamos arriesgarnos porque la última vez lo perdimos 7 meses, así que preferimos usar otra estrategia, usar más lasa bandas, Digne hizo buen trabajo, Iwobi también lo hizo muy bien, James y Sigurdsson estuvieron bien hombre por hombre, mejoraron la posesión y fue un juego diferente".



Insistiendo en el papel de James, el periodista le preguntó por qué insiste en lo importante que es que sus jugadores sean adaptables a otras posiciones y está James jugando hacia el centro y Digne a la izquierda: "ellos juegan para el equipo y cuando es así tu trabajo está hecho, no siempre vas a poder jugar donde quieres, el equipo pide sacrificios en distintas posiciones".



Sobre la defensa también hubo buenos comentarios, especialmente para el colombiano Yerry Mina: "Michael Keane, esta sesión ha sido consistente todo el tiempo, Godfrey también y Yerry Mina ha jugado un partido top, top", dijo Ancelotti.