Cumplir aunque sea sin brillar: números de James lo avalan en Everton

James Rodríguez jugó su segundo partido como titular tras superar una lesión que lo marginó un par de semanas en Everton y, aunque no fue tan decisivo como frente a Rotherham por FA Cup, hay que decir que cumplió.

Contra Wolverhampton jugó 85 minutos, participó en el primer tanto en la victoria 1-2 y fue siempre un dolor de cabeza para el rival.



Esta vez lució muy participativo desde el comienzo, con el cambio de frente que rompió la marca local, asociándose con Iwobi primero y con Digne después- es socio de siempre el lateral- y su visión del juego fue clave para abrir la cuenta apenas a los 6 minutos.



Después se le vio pidiendo la pelota para el cobro de las faltas, concentrado, volviendo a su campo para buscar contactos cuando ya el duelo estaba 1-1 y el rival se agigantaba.



La marca efectiva de los Wolves lo fue desconectando con los minutos, pero él se abrió un espacio en el medio, más cerca de Sigurdsson, con lo cual se asoció mejor pero no escapó a las faltas.



Y un detalle: a los 56 daba una dosis de esa medicina que tanto le pidan algunos, cuando iba al piso fue a recuperar una pelota, se sacudió hasta que la recuperó y provocó la falta.



Pero además se apuntó dos jugadas de esas que tanto le celebran en la Premier, pases filtrados primero a Iwobi y luego a André Gomes, que ninguno de los dos pudo finalizar. ¿No puede hacer todo, no?



"Siempre le dieron una licencia para 'vagar' y y fue así como pudo dejar la línea y encontrar espacios. Instrumental en el gol del Everton y el jugador más creativo de los Blues", escribió sobre su partido el Liverpool Echo, que le dio 6 puntos.



Y es así: no hay otro hombre que rompa el molde como él en Everton y un buen punto de comparación es el tan aclamado Sigurdsson, quien sí aporta algo más de marca pero no hace diferencia en el arco rival, como quedó clara en casa de los 'Wolves'. Siempre que al 19 le dan libertad y le quitan tareas ofensivas, él se siente más cómodo y eso lo agradecen los Tosun, los Iwobi, los Richarlison del momento.



A la hora de la estadística no se puede decir que la segunda salida de inicialista del colombiano es para perder la cabeza: 84 por ciento precisión pases (52 pases totales), 81 por ciento hacia adelante sí, pero perdió 5 duelos y solo ganó 4, no cometió faltas e intervino en 3 recuperaciones. No se descubre nada si se dice que le falta en la defensiva, pero compensa en la ofensiva y es al final, según Ancelotti, la razón de su presencia en Everton.



Así es como James cumple lo que le piden y, aunque no tenga ya el brillo del inicio de la temporada, cuando era tan novedoso que pocos sabían cómo neutralizarlo, está cumpliendo y la prueba es el cuarto lugar provisional de la tabla de la Premier en la que aparecen los 'Toffees'. Que le falta sí, lo saben todos, el DT y él mismo. Pero otra vez, hay que considerar que viene de lesión y que en su segundo partido pasa la prueba. ¿Cuándo volverá a romper el molde y a salir figura? Se toma su tiempo, como siempre, pero ojalá que sea pronto...