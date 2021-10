Paso a paso y con mucho sacrificio: James seduce a Rueda desde Catar

James Rodríguez dejó atrás su polémica salida de Everton y desde el Medio Oriente busca recuperar el nivel que lo llevó a brillar con la Selección Colombia en los mundiales del 2014 y 2018.



A sus 30 años, el creativo colombiano asumió un reto que, para muchos, fue inapropiado, teniendo en cuenta su potencial futbolístico; sin embargo, para el cucuteño fue distinto, y es que en Catar encontró la continuad y protagonismo que buscaba. Su objetivo es regresar a la Selección Colombia y desde una liga exótica como la de Catar está seduciendo a Reinaldo Rueda.

'No es como empieza sino como termina', escribió James tras su debut discutido con Al-Rayyan. No obstante, en su segunda aparición con el club catarí la situación fue distinta, pues se vio a un James que corrió durante el tiempo que estuvo en cancha y aportó en la recuperación de la pelota, factor que se le criticó fuertemente durante su estadía en Inglaterra.



Rodríguez Rubio no se quedó con la Copa Emir, pero sus 85 minutos en cancha reflejaron el compromiso que adquirió con su nuevo equipo y demostró que está en plenitud física, un aspecto que no se puede dejar a atrás, teniendo en cuenta la crisis de lesiones que ha tenido en los últimos años.



El estilo de juego del Al-Rayyan aún es difícil de descifrar, pero lo que sí es cierto es que James es el eje del equipo que busca Laurent Blanc. A pesar de la poca producción ofensiva en la final de la Copa, producto del mismo juego defensivo, James se vio cómodo en el centro de la cancha, se acercó, pidió el balón y se sacrificó en la marca. Hecho que demuestra que de a poco está recuperando su nivel.



De mantenerse en esa buena forma física, con la complejidad de una liga agresiva y totalmente desconocida, James ilusiona y seduce a Rueda con un posible regreso a la Tricolor para las Eliminatorias, pues, sin lugar a dudas, Rodríguez Rubio hace la diferencia con el combinado nacional.



Con la casi que confirmada ausencia de Juan Fenando Quintero por los compromisos de la Liga de China, James es una opción para la creación de la Selección. ¿Lo tendrá Rueda entre sus planes? Ya veremos...