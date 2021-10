Freddy Guarín, en tono reflexivo: ‘fue un error que cometí’

Freddy Guarín volvió a hablar en público, en su estilo y a través de las redes sociales. Luego de estar un tiempo lejos del entorno deportivo, tras su salida de Millonarios, el volante volvió a dar la cara y decidió hablar un poco de lo que ocurrió hace unos meses, cuando se filtró un video del jugador.



En un en vivo desde su cuenta con el cantante Alzate, el volante decidió hablar de lo ocurrido en ese incidente, el cual se filtró y fue viral “Una embarrada que cometí con los tragos, estaba medio loco. Todo mundo vio. Para algunos quedó esa imagen. Quería contarlo. Ese no soy yo, un error que cometí en mi vida. De eso se aprende, ahora hágale para adelante”.



La charla fue aprovechada para hablar de lo que sigue siendo la vida del jugador, hablando en términos de su familia y el trabajo que viene haciendo con sus emprendimientos, los cuales se han visto en redes sociales.



Guarín habló de lo que puede ser su futuro, afirmando que aún tiene la posibilidad de jugar nuevamente a nivel profesional “Cuando llegué a Colombia, veía a los compañeros, pelados corriendo. Yo tomaba el balón y ellos pasaban por el lado de uno. Son experiencias, estoy contento con lo que he hecho. No te puedo decir que me retiré, hay salud y físico para responder. Bajar unos kilos en caso de que vuelva a jugar”.



El volante concluyó destacando la afición del Inter, quedándose con el sinsabor de no poder disfrutar de la sensación de la hinchada de Millonarios y del histórico partido Colombia vs Chile, agregando que al empatar, ellos pidieron tiempo “cuando íbamos tres abajo, nos querían meter cuatro o cinco, pero con el empate nos decían que ambos pasábamos”.