Atentos con Colombia: fechas confirmadas para las Eliminatorias

Conmebol dio a conocer los horarios de las últimas jornadas de las Eliminatorias en lo que respecta al 2021. El camino en noviembre volverá a unir a las selecciones en el camino a Catar 2022, buscando cerrar el año en los lugares de privilegio.



Cabe recordar que la Selección Colombia visitará a Brasil en la fecha 13 y en la 14 recibirá a Paraguay en el estadio Metropolitano. Estas son las fechas confirmadas, con el horario respectivo del camino al Mundial.



Eliminatorias a la Copa Mundial Catar 2022

Fecha 13

11 de noviembre



Ecuador vs Venezuela

4:00 p.m. (hora de Quito)



Paraguay vs Chile

8:00 p.m. (hora de Asunción)



Perú vs Bolivia

9:00 p.m. (hora de Lima)



Brasil vs Colombia

9:30 p.m. (hora de Sao Paulo)



Uruguay vs Argentina

8:00 p.m. (hora de Montevideo)



Fecha 14

16 de noviembre



Bolivia vs Uruguay

4:00 p.m. (hora de La Paz)



Colombia vs Paraguay

6:00 p.m. (hora de Barranquilla)



Venezuela vs Perú

7:00 p.m. (hora de Caracas)



Argentina vs Brasil

8:30 p.m. (hora de San Juan)



Chile vs Ecuador

9:15 p.m. (hora de Santiago)