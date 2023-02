¿Señalamiento a James Rodríguez? Rafa Benítez rajó del Real Madrid

Rafa Benítez es uno de los entrenadores que, en la carrera de James Rodríguez, ha generado más polémicas. Coincidieron en el Real Madrid, donde no faltó decir una palabra para percibir que en la cancha, la relación entre ambos no era la mejor.

Ahora, el colombiano viene retomando su nivel, dando unos pasos atrás en su carrera, para mejorar el rendimiento. En Grecia ha encontrado ese lugar ideal, que, en el próximo verano, lo proyectaría para volver a algún equipo de mayor rango en el continente europeo.



El colombiano, hace unas semanas, se refirió a su relación con el técnico español. Incluso, reveló la conversación que tuvo con la gente del Everton, vaticinando el fracaso de Benítez en el cuadro británico.



Ahora, quien salió a hablar, no con nombres específicos, pero si dejando a la interpretación, fue Benítez. El español habló con el programa El Larguero, acerca de su etapa en la casa blanca “Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo y no era así”.



El estratega no dio nombres, pero afirmó que había ciertas situaciones donde muchos factores del equipo, estuvieron en su contra “El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar, el que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema y cuando lo llevas a los medios, es algo más”.



Concluyó con “Había tres jugadores, de los que no voy a decir nombres, que se creían muy buenos y que se acabaron yendo del club, dándome la razón”.