James Rodríguez conquistó El Pireo: la prensa destaca su productividad

De salir del Everton de Inglaterra en un momento ideal para salir de posiciones del descenso que ahora persiguen al equipo de Liverpool, James Rodríguez buscó la manera de jugar cada semana y se fue a una liga rebuscada en Qatar con el Al-Rayyan. La situación en tierras árabes no fue la deseada y poco duró en intentar salir con destino nuevamente a Europa. El volante colombiano no dudó en tocar las puertas del 'Viejo Continente'.



Desesperado, se ofreció al Valencia que poco después desmintieron la posibilidad de fichar a James Rodríguez, luego, Galatasaray estuvo pendiente, pero se decantaron por Juan Mata García. Olympiacos, un equipo histórico en Grecia, pero de menor nivel a clubes que lo buscaban lograron quedarse con James y no se arrepienten nunca de haberlo fichado.

En Olympiacos, James Rodríguez se siente libre con Míchel González como nuevo director técnico. El volante es indiscutible titular cada semana y quiere seguir con esa senda más que positiva en busca de seguir consolidándose en Grecia y en Europa. En todos los partidos sale como figura y se gana los impresionantes elogios de la prensa griega.

​James Rodríguez ha disputado siete encuentros en condición de local en el Estadio Georgios Karaiskakis, pero en esos siete, ha aportado con su talento en asistencias y goles, de hecho, en el último compromiso jugado, anotó un doblete. Es considerado como el rey de la productividad, el que se anima a hacer algo distinto en su recinto deportivo y también en los demás en Grecia. Sin embargo, es en el Karaiskakis donde mejor se ha sentido.

En los siete compromisos en los que James Rodríguez ha actuado, ha participado en cada uno de ellos regalando goles o asistencias, de hecho, con dos tantos convertidos en la goleada de la fecha pasada donde también se destacó con un pase gol. El medio RedKing mencionó, “James Rodríguez es el futbolista más productivo de los campeones griegos en El Pireo, con la anotación de que Bakambu tiene un gol más, pero ninguna ayuda en la parte creativa con asistencias”.



Sin duda alguna, James Rodríguez desde que llegó a Grecia se ha convertido en un actor perfecto para el Olympiacos y espera seguir cambiando las críticas con las que llegó después de su paso por Qatar en grandes elogios que cada fecha se van viendo no solo en territorio griego, sino en Colombia.